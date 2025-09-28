[9.28 J1第32節 FC東京 2-3 横浜FM 味スタ]J1リーグは28日、各地で第32節を開催した。残留争い中の横浜F・マリノスは3連勝中のFC東京を相手に後半の立ち上がりで3点を奪い、3-2で勝利した。序盤はFC東京のペースだったが、決定的なシュートを放つには至らない。対する横浜FMは前半28分、MFジャン・クルードがボールをトラップした直後に左内転筋付近を痛めるアクシデント。MF渡辺皓太が緊急出場した。最初のビッグチャンスは