[9.28 J1第32節 横浜FC 1-0 湘南 ニッパツ]J1は28日、各地で第32節を開催した。3ポイント差で迎えた18位・横浜FCと19位・湘南ベルマーレの残留争い直接対決は1-0で横浜FCが制した。横浜FCは前半5分、左サイドを駆け上がったMF窪田稜がゴール前のFW櫻川ソロモンにクロスボールを届ける。櫻川はトラップから右足を振ったが相手のブロックに遭った。同8分には右サイドからMF山根永遠が送ったクロスのこぼれ球が櫻川に溢れるも、シ