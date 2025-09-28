¡ÚJ1Âè32Àá¡Û(¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä)²£ÉÍFC 1-0(Á°È¾1-0)¾ÅÆî<ÆÀÅÀ¼Ô>[²£]ºÙ°æ¶Á(32Ê¬)<·Ù¹ð>[²£]Ý¯Àî¥½¥í¥â¥ó(69Ê¬)¡¢¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯(89Ê¬)¡¢ºÙ°æ¶Á(90Ê¬+3)[¾Å]¥¼¡¦¥Ò¥«¥ë¥É(39Ê¬)¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®¨¦¡È¹äÏÓÂç³ØÀ¸¡ÉDFºÙ°æ¶Á¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éÃÆ´Ý¥Ü¥ì¡¼ÃÆ!! 18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤¬19°Ì¤Î¾ÅÆî¤Ë´°Éõ¾¡Íø