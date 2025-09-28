格闘技イベント「RIZIN.51」は28日、名古屋市・IGアリーナにて開催。第13試合で行われたフェザー級タイトルマッチでは現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）がビクター・コレスニック（ロシア）にわずか1ラウンド33秒でTKO勝利を収めた。 ■平本蓮も驚愕「新時代の強さを感じる」 キルギス出身の24歳は前回のクレベル・コイケ戦に続く“衝撃”の秒殺KO勝ちで王座初防衛に成功した。 シェイドゥ