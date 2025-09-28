アイドルグループ・WEST.が出演するWOWOWの番組『WOWOW×WEST. “WESSION”』最終回(10月8日20:45〜)の収録が、8月に行われた。WEST.とSaucy Dog・石原慎也今回は、Saucy Dogの石原慎也が登場。石原が番組のために書き下ろした楽曲をWEST.とセッションした。WESSIONとプリントされたTシャツを着用したWEST.の面々に混じり、ハンドマイクを持ちセッションに加わった石原。8人が横並びに整列すると、WEST.に思いを馳せて書き下ろした