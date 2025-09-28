◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）プロ９年目の勝俣陵（ロピア）が単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで初優勝を飾った。優勝賞金２０００万円を獲得した。優勝会見の一問一答は以下の通り。―初優勝の心境は「すごいうれしい気持ちだけど、また来週のことを考えている。優勝は今日までで、また