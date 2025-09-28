◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が、優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）を寄り倒して５度目の優勝。互いに横綱初優勝をかけた一番は、大の里に軍配が上がった。１敗の大の里を１差で追っていた豊昇龍は、千秋楽結びの一番を押し出しで制して決定戦へ。逆転優勝を狙ったが、最後は大の里に屈した。この日ＮＨＫ中継で解説を務めた元大関の琴風浩一（本名・中山浩一）氏は「時間は短かったけ