ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¡£Á°»ÔÄ¹¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢2¤Ä¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶È¼Ô¤«¤éÏÅÏ¨¤È¤·¤Æ¸½¶â·×1900Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤È·úÀß¶È¼Ô¤Î¡ÈÌþÃå¡É¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊMBSÂçºå»ÊË¡Ã´ÅöÌøÀ¥ÎÉÂÀ¡Ë¶È¼Ô¤«¤é1900