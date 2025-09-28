Ãæ¹ñ¤Ç¡¢Àî¤Î¿åÌÌ¤«¤é¤Î¹â¤µ¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤È¤¤¤¦¶¶¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Îµ®½£¾Ê¤Ç¡Ö²Ö¹¾¶®Ã«Âç¶¶¡×¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´Ä¹2890¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤³¤Î¶¶¤Ï¡¢Ã«Äì¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤Î¿åÌÌ¤«¤é¶¶¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤¬625¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¹â¤µ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»³´ÖÉô¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¶¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Îµ¬ÌÏ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ï»³´ÖÉô¤Î¤¿¤áÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶­¤ÎÃæ¡¢Ãæ¹ñÆÈ¼«¤Î±Ò