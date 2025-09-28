️絶対ダメ！吠えている犬へのNG対処法 要求にすぐに応える ごはんや散歩を要求して吠える「要求吠え」はよくあるパターンです。つい親心で要求に応えてしまうと、犬は「吠えれば要求が通る」と学習して行動がエスカレートするため、むやみに応じるのは避けましょう。 ただし、トイレや体調不良など本当に緊急で必要な場合は別です。状況を見極めて対応してください。 反応する 「何？」と声をかけたり、