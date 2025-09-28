大相撲秋場所は28日千秋楽を迎え、津幡町出身の横綱・大の里は横綱・豊昇龍との優勝決定戦を制し幕内５回目、横綱昇進後では初の優勝を決めました。ここまで13勝1敗と単独首位に立つ大の里。賜杯をかけて星の差1つで追う横綱・豊昇龍との直接対決です。立ち合いが中途半端になった大の里もろ手で突かれ体をのけぞらせ土俵際へ押し出されます。津幡町のパブリックビューイング会場はため息に変わります。お互い13勝2敗となり仕切り