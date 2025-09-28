2025年９月28日、FC東京が味の素スタジアムで横浜F・マリノスと対戦。今季リーグ戦で初の４連勝を目指すホームチームのスタメンは以下の通りだ。システムは４−４−２で、GKがキム・スンギュ、４バックは室屋成、アレクサンダー・ショルツ、土肥幹太、長友佑都。中盤は高宇洋、橋本拳人、遠藤渓太、俵積田晃太、２トップはマルセロ・ヒアンと仲川輝人だった。立ち上がりのFC東京は、古巣対決となる仲川やM・ヒアンを起点に