2025年９月28日、横浜F・マリノスが味の素スタジアムでFC東京と戦った。17位と残留ギリギリの順位で18位の横浜FCと同勝点（28）という状況で、アウェーチームは以下のスターティングオーダーを組んだ。システムは４−３−３で、GKが朴一圭、４バックは加藤蓮、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、鈴木冬一。中盤３枚は喜田拓也、ジャン・クルード、植中朝日、３トップはジョルディ・クルークス、谷村海那、ユーリ・アラウ