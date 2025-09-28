Jリーグ各クラブは来年以降の秋春制導入に備えて動き出しているかもしれない。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は25日、「（韓国）国内初のエアドーム独自開発した企業である株式会社フィールドワンが日本への輸出契約に成功した」と伝えた。同メディアによると、フィールドワンは石川県加賀市に所在地を置くJiririta株式会社（学校法人清水学園グループ）とエアドーム設計及び技術支援業務委託に関する契約を交わし、試験・調査協力