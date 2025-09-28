【パリ＝上地洋実】若手指揮者の登竜門とされる「第５９回ブザンソン国際指揮者コンクール」の決勝が２７日、仏東部ブザンソンで行われ、米田覚士（さとし）さん（２９）が優勝した。日本人の優勝は２０１９年以来で、１１人目となる。同コンクールは、昨年亡くなった小沢征爾さんが１９５９年に日本人として初めて優勝したことで知られる。２年に１度行われ、今年は３０４人が参加した。最終候補３人による決勝で、米田さん