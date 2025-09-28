◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節ＦＣ東京２―３横浜ＦＭ（２８日・味スタ）横浜ＦＭが敵地でＦＣ東京と対戦し、３―２で勝利した。１―３で敗れたＧ大阪戦から先発６人を入れ替え、ＤＦキニョーネス、角田らが先発復帰。脳しんとうで離脱していたＦＷ宮市もベンチ入りした。チーム一丸で２戦ぶり勝利をつかみ、鹿島（通算６１２勝）に続く２クラブ目のＪ１通算５５０勝を達成も目指す一戦は、立ち上がりから両チームが球