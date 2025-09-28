◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第５日（２８日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦で痛めた左足首の不安を吹き飛ばすプレーで４強入りを決めた。同３３位のブランドン・ナカシマ（米国）に、１度もサービスゲームを落とすことなく、６−２、６−４でストレート勝ち。準決勝では、２２年全米決勝の再現となる同１２位のカスパー・ルー