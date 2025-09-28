◇セ・リーグヤクルトー広島（2025年9月28日神宮）今季限りで現役を引退することを表明した、ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が28日、広島戦（神宮）に出場した。今季本拠最終戦となった一戦。7回に代打で登場した。左飛に倒れたが、場内からは巨人ファンも一緒に「川端慎吾」コールが鳴り響き、川端は目に涙を浮かべながらヘルメットをとって場内に一礼。巨人ベンチにも頭を下げた。前日に引退会見を開き、その後出場