ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤Î»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»¥ËÚ»Ô¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤Î½÷¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢½÷¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Èï³²ÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢Æ»·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£