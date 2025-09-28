巨人とソフトバンクでプレーしたアダム・ウォーカー外野手（３３）が２６日、インスタグラムを更新。昨年１２月にプロポーズした日本人フィットネストレーナーの野獄沙世さんと、正式に結婚したことを発表した。沙世さんと共同で「この度、私たちは結婚しました。これまで支えてくださった皆さまに心から感謝しています！新たな人生もどうぞよろしくお願いします」と伝えた。ウォーカーは２２年に巨人入りし、１年目は２３本