◆西武1―4ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）西武の隅田知一郎が8回を投げたが、ともに自己最多の143球、14奪三振の力投も11勝目にはつながらなかった。6回までで2失点の後、豊田清投手コーチに「行けるところまで行け」と背中を押されて奮い立った。しかし、終盤に失点を重ねた。「シーズン最後だったし、最後まで投げきりたい思いでした。先発は長く投げれるほど良い投手。そこでしっかり抑えきれればの話ですが、僕は