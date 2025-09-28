新潟県は、26年に一般栽培が始まる暑さに強いコメの極早生品種「新潟135号」の名称候補を募集すると発表した。 ■暑さに強い"新潟135号" 記録的な猛暑が続く中、高温に強いコメを作ろうと2009年から研究が始まった新たなコメの品種・新潟135号。8月中に収穫できる極早生品種で、食味がよく、夏の異常高温でも高い整粒歩合が確保できるのがが特徴だ。コメは、穂が出始める出穂期の平均気温が26℃を超えると未熟な粒が多くなると