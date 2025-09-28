２８日の日本テレビ「真相報道バンキシャ！」では、小泉進次郎陣営のステマ騒動や大阪万博での「死に券」問題が特集された。だが、ネットで最も注目を集めたのは「ぶわっふ！」という、男性のくしゃみ音。「広く大気不安定に…大雨“警報級”か」というテロップが流れ、いまにもＣＭに入ろうかという絶妙なタイミングでのまさか音声だった。ネットは爆笑。Ｘでは「バンキシャのＣＭ前ドデカくしゃみほんまおもろい」「バンキ