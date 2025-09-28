¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬9·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼êÎÁÍý¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¼êºî¤ê¤Î¥Á¥­¥óÆîÈÚ¸ø³«µÈÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÉ×¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥Á¥­¥óÆîÈÚ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥Á¥­¥óÆîÈÚ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¹©ÄøÂ¿¤¯¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡