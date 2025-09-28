ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2025Ç¯9·î19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹õ¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦½©¤«¤Ê¤¡¡©¡×¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦½©¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥À¥ë¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¤½¤·¤Æ¥½¥Õ