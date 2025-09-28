²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎBS-TBS¡Ö¾®äØ¡õ¥´¥Þ¥­¤Î¤¦¤¿¤Ð¤Ê¤·¡×¡ÊÂè4ÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»×¤ï¤º¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×Ç¯²¼²Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿³Ú¶Ê¤òÄ°¤­¤Ê¤¬¤é¤½¤Î²»³Ú´Ñ¤ä¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£ÁêÀî¤Ï¡ÖSUPER MONKEY'S¡×¤Ç°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤¬²Î¤¦¡Ö°¦¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Ï93Ç¯¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¬¥à¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¨¤¤²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤Ã¤Æ