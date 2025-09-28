立憲民主党の野田代表は２８日、自民党総裁選後の臨時国会で行われる首相指名選挙について「（他の野党の協力が）はなからないと言うなら、頭を下げてお願いする話でもない」と述べた。野党をまとめるのは困難だとの認識を強めたことが背景にある発言だ。訪問先の愛媛県新居浜市で記者団の質問に答えた。少数与党下の首相指名選挙で野党がまとまれば、政権交代となるため、野田氏は日本維新の会や国民民主党などと協議する意向