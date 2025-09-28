9月27日、『FIBA U16女子アジアカップ2025』の3位決定戦がマレーシアのアリーナ・スレンバンで開催され、バスケットボールU16女子日本代表（FIBAガールズランキング6位）は、71－58で中国代表（同18位）に勝利した。 試合前半は拮抗した試合展開に。竹内みや（桜花学園高校）を中心に得点を重ねる日本は、32－34と2点ビハインドで後半へ。第3クォーターも一進一退の攻防が