¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤ªÍÎÉþ¤ä°áÁõ¤òÃå¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢º£²ó½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©¤ó¤À¿åÀ¥ÍÛºÚÇµ¡£Åìµþ½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¼÷»ÊÅ¹¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê²°¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢4ºÐ¤«¤éÉã¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢À¸µû¤¬¶ì¼ê¤Ç¥«¥Ã¥Ñ´¬¤­¤ä¥¤¥«¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸å¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤ÏÄü¤á¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤­¤À