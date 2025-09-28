¡Ö1ºý¤Þ¤ë¤Þ¤ë»ä¤ÎËÜ¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡¢ÆÜÃÎµ¤¤µ¤­¤Ê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öbis¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹25ºÐ¤Î¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»£±Æ¤Ï1Çñ2Æü¤ÇÇ®³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Çñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ç»Ì©¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¤¢¤ê