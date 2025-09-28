¡Ô¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡Õ¡Ôº¸ÏÓ¤Ë»Ø¤¬¸«¤¨¤ë¿´Îî¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£²ø²æ¤Ê¤Éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡Õ9·î25Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢°æ¾åºéÎÉ¤µ¤ó¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¿»Ò¤µ¤ó¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç±¦¤Ë¾®ÁÒ¤µ¤ó¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤òÄÏ¤àÉÔ¼«Á³¤Ê»Ø¤Î¤è¤¦