格闘技イベント「RIZIN.51」は28日、名古屋市・IGアリーナにて開催。第12試合で行われたフライ級トーナメント2回戦では扇久保博正がアリベク・ガジャマトフ（ダゲスタン共和国）に判定3ー0で勝利した。 ■勝利者マイクで両者「優勝」を宣言 同大会ではフライ級トーナメント2回戦の2試合が行われ、第11試合では元谷友貴が神龍誠に判定3ー0で勝利。 第12試合の「扇久保博正 vs. アリベク・ガ