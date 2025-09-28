グラビアアイドル・山田かな(30)のSPA!デジタル写真集「彼女の秘密」（扶桑社）の誌面カットが、このほど公開された。可憐さと大人っぽさが同居する圧倒的美ボディを大胆に披露している。 【写真】大人の魅力を漂わせる妖艶な表情 山田が登場した「週刊SPA!」５月６・13日合併号の人気企画「このあと、どうする?」で紹介出来なかった厳選カットを多数収録。オフィスカジュアルの衣服を脱ぎ捨てながら、女性らしい美しいボデ