九州電力は28日、定期検査中の玄海原発4号機（佐賀県玄海町、出力118万キロワット）で、検査のために使った弁から水蒸気が漏れる不具合があり、この弁の点検のため、10月2日に予定していた発電再開を延期すると発表した。作業員や周辺環境に影響はなく、電力供給にも問題はないとしている。同社や佐賀県によると、定期検査は7月27日から実施。検査で一時的に使った弁から漏れた水蒸気には、放射性物質は含まれておらず、別の弁