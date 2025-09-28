＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館【映像】呼び出しの芸術的な裏声 実際の様子大相撲千秋楽でほっこり珍事が発生した。序二段の取組で呼出が力士を呼び上げる際に、声が裏返ってしまった。ただ声が裏返ったわけではなく、絶妙にメロディアスな裏返り方になったため、近くで審判を務めていた親方陣も思わず笑顔に。視聴者も「芸術的な裏返り」「元ちとせみたいな裏声だ」などとコメント。厳しい戦いを行う土俵