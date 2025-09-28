ユヴェントスに所属するイタリア代表MFマヌエル・ロカテッリ（27）の獲得に多くのクラブが興味を持っているようだ。英『CAUGHTOFFSIDE』が報じている。ミランでプロキャリアをスタートさせ、その後サッスオーロを経て、2021年夏よりユヴェントスでプレイしている同選手。これまで同クラブでは公式戦通算188試合に出場し、6ゴール15アシストを記録している。そんなロカテッリを来夏の移籍市場で獲得したいと考えているクラブは多い