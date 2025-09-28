「マリナーズ３−５ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャースのタイラー・グラスノー投手が先発し、３回を３安打無失点。３６球で降板したことを受け、デーブ・ロバーツ監督は３０日からのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）でブルペン待機させることを明言した。グラスノーの配置転換を問われた指揮官は「かなり（可能性は）高い」と説明した。投手陣の構成について「ベストなメンバーで望みたいと思っている。どんな形に