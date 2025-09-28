格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で、ケイト・ロータス（２７）がイ・ボミ（２６＝韓国）と対戦すると発表した。総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）の第９試合後、リングに上がった榊原信行ＣＥＯ（６１）が同カードを発表。呼び込まれる形でリングインしたケイトは「自分の地元である神戸で試合できることをう