µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î£´²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤ËÀô¸ý¤Î£²¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¸å¡¢°ì»à¤«¤é£²ÂÇÀÊÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦±üÀî¤Î£´ÅêÌÜ¡¢£±£³£¸¥­¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÇØ¤ò¸«¤»¤¿²¬ËÜ¤Îº¸ÏÆÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇËÉ¶ñ¤ò³°¤¹Æ°ºî¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Áê¼êÊá¼ê¡¦ÃæÂ¼Íª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¶ì¾Ð¤¤