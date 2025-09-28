俳優のオダギリジョー（４９）が２８日、ＴＢＳラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に出演。主役を演じた「仮面ライダークウガ」（テレビ朝日系）について語った。この日、ＭＣの「爆笑問題」太田光から「自覚ある？俳優として、最初は仮面ライダーだけど、どんどん重要なポジションになって」と問われると、オダギリは「まぁ、そうですね。自分のやりたいことをこだわってやれたかなと思います」と言及。しかし「仮面ライダー