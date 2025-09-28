◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(28日、マツダスタジアム)広島の本拠地・マツダスタジアムで行われているDeNAとの今季最終戦。5回を終えて試合が成立し、ビシエド選手が通算1000試合出場を達成しました。ここまで「1-1」と均衡の展開となっているこの日の一戦。5回を終えてビシエド選手の記録が達成となり、記念ボードが手渡されると両チームのベンチやファンからも拍手が送られました。これにビシエド選手もボードを掲げ、笑顔を