２８日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」では、チャレンジ企画「１音外したら即終了サビだけカラオケ」が放送された。挑戦者のひとりとして１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩの藤牧京介が出演。確かな歌唱力で千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・山内健司・濱家隆一らを感嘆させた。順調に５レンチャンをクリアした藤牧だが、６レンチャン挑戦時に、前回出演時に失敗したＡｑｕａＴｉｍｅｚ「千の夜をこえて」を