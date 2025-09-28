グラビアアイドルの空峰凛さんが、週刊SPA!9月30日号の人気企画「グラビアン魂」に初登場しました。【写真】挑むようなまなざしの空峰凛さん、色香があふれています「彼女には他のグラドルにはない“リアルなエロさ”がある」という、その個性を前面に押し出す撮影が行われました。空峰さんは身長161センチ、B91・W63・H91の抜群のプロポーションの持ち主。化粧品開発や製薬会社勤務という異色の経歴を経て、現在はフリーのグラド