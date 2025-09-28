ＪＡグループ群馬の収穫感謝祭が前橋市内で開かれ、秋の味覚を求める多くの人でにぎわいました。 このイベントは豊かな実りに感謝するとともに、安全で新鮮な県産の農畜産物をＰＲしようと、ＪＡグループ群馬が毎年この時期に開いているものです。会場となったＪＡビルの前には約６０のブースが軒を連ね、県産の果物や野菜など旬の味覚が並びました。 ＪＡ佐波伊勢崎のブースでは、新鮮なトマトやナス、