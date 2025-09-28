◆西武1―4ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）リーグ優勝を決めた翌日は若鷹が輝いた。ドラフト2位ルーキーの庄子雄大内野手（22）が15打席目でプロ初打点を記録。「素直にうれしい」と喜びの声を口にした。「9番遊撃」で約2カ月ぶりのスタメン起用。1点リードの7回1死一塁だった。西武の先発隅田知一郎が投じた外角直球を、逆らわずに左方向へはじき返した。打球は相手左翼の横に落ちると高く跳ね上がり、フェンスまで転