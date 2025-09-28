¡½¡½Ìë¤´¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë·î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀøºß°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ê·îÎð¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË­¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤Î¥ê¥º¥à¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥­¤Ê1¥«·î¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¢£10·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡©10·î¤ÎËþ·î¤Î¤³¤È¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÏHunter¡Æs Moon¡Ê¼íÎÄ·î¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î´Ö¤ËÂÀ¤Ã¤¿¥·¥«¤ä¥­¥Ä¥Í¤ò¼í¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿·î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·î¤ÏÆÃÊÌ¤ËÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹»þ´Ö¤âÄ¹