½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎºÆ½¸·ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²û¤«¤·¤àÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÃý¤Ã¤¿Ãý¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ç´Ç¸î»ÕÃç´Ö¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤È¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇºÆ½¸·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¡¢