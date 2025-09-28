◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節Ｃ大阪―京都（２８日・ヨドコウ）現在３位の京都は、Ｃ大阪戦を１点リードで折り返した。試合開始時点で、首位・鹿島との勝ち点差は８。優勝争いに向けて負けられない一戦は、立ち上がりから互いに球際で激しい攻防が繰り広げられた。前半１３分には、ＦＷラファエルエリアスがプレスをかけた際に右足を巻き込まれる形となり、もん絶。一度ピッチ外で状態を確認してから試合に戻ったが、約