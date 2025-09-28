◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(28日、マツダスタジアム)広島の2番手・高橋昂也投手は緊急登板となるも、2イニングで三者凡退を記録。2と1/3回を無失点と見事な投球を披露しました。この日の先発は郄太一投手。2回まで「1-1」という展開としていましたが、3回1アウトからビシエド選手の強烈な打球を足に受け、2アウトまで持ち込みながらも緊急降板となりました。この場面で急きょ起用されたのは高橋投手。2アウトから佐野恵