◇ウエスタン・リーグ阪神ｰオリックス（2025年9月28日SGLスタジアム）阪神は、ウエスタン・リーグ主催66試合目となった28日の今季最終戦オリックス戦で4355人を動員し、来場者が20万人に到達したと発表した。今季の入場者数20万4078人は、昨年7万8370人から3倍近い動員を記録。今季最多観衆は8月3日のオリックス戦（SGL）での4357人だった。1994年10月から拠点としてきた鳴尾浜球場から、今年3月に現在の兵庫県尼崎市